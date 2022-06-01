Кондуктор трамвая избил пассажирку из-за 8 рублей в Нижнем Тагиле

Кондуктор трамвая избил пассажирку из-за 8 рублей в Нижнем Тагиле
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Сегодня, 10:43
Кондуктор трамвая №12 несколько раз замахнулась на жительницу Нижнего Тагила, требующую вернуть деньги за проезд.

Кондуктор трамвая избил пассажирку в Нижнем Тагиле 31 мая. О подробностях случившегося рассказал паблику «Инцидент Нижний Тагил» очевидец событий.

По словам свидетеля событий, сперва в общественном транспорте начался спор, который перерос в потасовку. Конфликт начался из-за оплаты проезда. Драка произошла в трамвае №12 в 15.20.

Девушка-пассажирка начала выяснять почему ей недодали сдачи. С ее слов получалось, что ей сдали на целых 8 рублей меньше, чем положено,отметил очевидец.

Далее, по словам свидетеля, женщины громки кричали, не подбирая выражений. Пассажирка показывала кондуктору билет, а та не давала ей деньги. Спустя небольшой отрезок времени кондуктор подняла на пассажирку руку. Тогда пассажирка сказала, что пожалуется на нее и достала телефон для фиксации нарушений на видео. В свою очередь кондуктор сказала, что снимать ее – незаконно и еще раз ударила пассажирку. А никто из пассажиров в конфликт никак не вмешался.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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