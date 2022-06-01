Кондуктор трамвая избил пассажирку из-за 8 рублей в Нижнем Тагиле

Далее, по словам свидетеля, женщины громки кричали, не подбирая выражений. Пассажирка показывала кондуктору билет, а та не давала ей деньги. Спустя небольшой отрезок времени кондуктор подняла на пассажирку руку. Тогда пассажирка сказала, что пожалуется на нее и достала телефон для фиксации нарушений на видео. В свою очередь кондуктор сказала, что снимать ее – незаконно и еще раз ударила пассажирку. А никто из пассажиров в конфликт никак не вмешался.