Упавшие с крыши глыбы льда в Новосибирске чуть не убили трех человек

Несколько ЧП произошли за последние несколько дней с сосульками в Новосибирске. Лавина наледи упала на маму двоих детей в Первомайском районе, вторая сосулька упала на голову 51-летней прохожей на улице Карла Маркса.

Видео: "КП-Новосибирск" Еще одна сосулька упала на улице Кропоткина. Однако пролетела она рядом с девушкой и не задела ее. 40-летняя жительница Первомайского выходила с мужем из подъезда в тот момент, когда на нее рухнула глыба льда. По словам очевидцев, женщину наполовину завалило льдом. Врачи, супруг и добровольцы помогали расчистить все вокруг. Им это удалось через 40 минут, а пострадавшая была госпитализирована. На данный момент она находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам врачей, потребуется около полугода на восстановление, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на общественницу Светлану Харузину. По этому факту следственный комитет начал проверку. Вторая сосулька упала на женщину в центе левобережья Новосибирска на проспекте Карла Маркса. Женщина завернула за угол дома во двор, где ее с ног сбила рухнувшая глыба льда. Об этом рассказал очевидец. Женщина госпитализирована с рассечением головы. Еще один случай произошел на улице Кропоткина. Прохожей повезло, так как глыба льда упала сзади на припаркованный автомобиль. В нем было пусто. В правительстве Новосибирской области заявили, что с января 2022 года было проверено более 3,7 тысячи многоквартирных домов. Всего выявлено более 1,5 тысячи нарушений по чистке и они были устранены.

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