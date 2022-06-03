Школьник из Тагила установил десятый рекорд России по удержанию горизонтального упора

Школьник из Тагила установил десятый рекорд России по удержанию горизонтального упора
Видео

Сегодня, 10:10
11-летний житель Нижнего Тагила 1 минуту 6 секунд удерживал горизонтальный упор и установил рекорд России.
Видео:Фанис Хайруллин

Житель Нижнего Тагила Дмитрий Боярских установил десятый рекорд России по удержанию горизонтального упора на согнутых ногах в России в категории мальчиков 11 лет. Его результат: 1 минута - 6,04 секунды. Об этом сообщил его тренер Фанис Хайруллин в соцсетях.

К рекорду мальчик готовился полтора месяца. Он занимался в школе на уроках физкультуры и дома.

Начали подготовку с 8 секунд удержания элемента и дошли 1 минуты, 6 секунд, это колоссальный прогресс за такой короткий промежуток времени,сказал Фанис Хайруллин.

Также Фанис отметил, что Дмитрий очень старался, поэтому и достиг своей заветной цели.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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