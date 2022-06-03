Школьник из Тагила установил десятый рекорд России по удержанию горизонтального упора

Житель Нижнего Тагила Дмитрий Боярских установил десятый рекорд России по удержанию горизонтального упора на согнутых ногах в России в категории мальчиков 11 лет. Его результат: 1 минута - 6,04 секунды. Об этом сообщил его тренер Фанис Хайруллин в соцсетях.