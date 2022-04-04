Укравший телефон во время ссоры в кафе тагильчанин разыскивается полицией

В полицию обратился 30-летний мужчина. Он заявил, что в кафе у него возник конфликт с неизвестным мужчиной. Во время ссоры он выронил телефон за 17 тысяч рублей, а его оппонент подобрал его и забрал себе.
По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.
Подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения в кафе и ближайшем районе. Ему на вид около 30 лет. Телосложение среднее. Он был одет в черно-красную толстовку с надписью на груди, спортивные черные штаны с белыми надписями и красную обувь.
Тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02.