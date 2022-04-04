Укравший телефон во время ссоры в кафе тагильчанин разыскивается полицией

Укравший телефон во время ссоры в кафе тагильчанин разыскивается полицией
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Сегодня, 11:23
Подозреваемого в краже телефона мужчину разыскивает полиция в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в одном из кафе на улице Космонавтов.
Видео:МУ МВД "Нижнетагильское"

В полицию обратился 30-летний мужчина. Он заявил, что в кафе у него возник конфликт с неизвестным мужчиной. Во время ссоры он выронил телефон за 17 тысяч рублей, а его оппонент подобрал его и забрал себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело за кражу.

Подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения в кафе и ближайшем районе. Ему на вид около 30 лет. Телосложение среднее. Он был одет в черно-красную толстовку с надписью на груди, спортивные черные штаны с белыми надписями и красную обувь.

Тех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону: 8(3435) 97-64-02.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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