Полчища тараканов ползают по улице на Вагонке в Нижнем Тагиле

Тараканы вылезают около мусорных баков и люка колодца вечером и ночью. Насекомые особо никого не беспокоят, в музыкальной школе и в доме их нет.
Может это ненадолго, возможно какой-то брачный период. Но проходить там в районе полуночи жутко. Я такого не видел раньше,рассказал подписчик TagilCity.ru Виталий.
По его словам, музыкальной школе СЭС выдает отраву от тараканов, а в ЖЭКе говорят, что они за это ответственность не несут.
Напомним, осенью 2021 года жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле пожаловались на полчища тараканов, которые атаковали их дом на улице Техническая, 6. В Управляющей компании обещали вызвать службы, чтобы потравить насекомых.