Полчища тараканов ползают по улице на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сотни тараканов ползают на улице между между детской музыкальной школой № 2 и домом на улице Патона, 6 в Нижнем Тагиле.

Видео: TagilCity.ru Тараканы вылезают около мусорных баков и люка колодца вечером и ночью. Насекомые особо никого не беспокоят, в музыкальной школе и в доме их нет. Может это ненадолго, возможно какой-то брачный период. Но проходить там в районе полуночи жутко. Я такого не видел раньше,рассказал подписчик TagilCity.ru Виталий. По его словам, музыкальной школе СЭС выдает отраву от тараканов, а в ЖЭКе говорят, что они за это ответственность не несут. Напомним, осенью 2021 года жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле пожаловались на полчища тараканов, которые атаковали их дом на улице Техническая, 6. В Управляющей компании обещали вызвать службы, чтобы потравить насекомых. Тараканы атаковали многоквартирный дом на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

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