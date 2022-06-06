Полчища тараканов ползают по улице на Вагонке в Нижнем Тагиле

Полчища тараканов ползают по улице на Вагонке в Нижнем Тагиле
Видео

Сегодня, 14:51
Сотни тараканов ползают на улице между между детской музыкальной школой № 2 и домом на улице Патона, 6 в Нижнем Тагиле.
Видео:TagilCity.ru

Тараканы вылезают около мусорных баков и люка колодца вечером и ночью. Насекомые особо никого не беспокоят, в музыкальной школе и в доме их нет.

Может это ненадолго, возможно какой-то брачный период. Но проходить там в районе полуночи жутко. Я такого не видел раньше,рассказал подписчик TagilCity.ru Виталий.

По его словам, музыкальной школе СЭС выдает отраву от тараканов, а в ЖЭКе говорят, что они за это ответственность не несут.

Напомним, осенью 2021 года жители дома на Тагилстрое в Нижнем Тагиле пожаловались на полчища тараканов, которые атаковали их дом на улице Техническая, 6. В Управляющей компании обещали вызвать службы, чтобы потравить насекомых.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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ВагонкаэкологиянасекомыетараканыНижний Тагил#3
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