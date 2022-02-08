В детском доме под Тюменью задержали сироту с применением насилия

В детском доме под Тюменью задержали сироту с применением насилия
Видео

Вчера, 23:28
Задержание сироты в детском доме под Тюменью 24 января этого года попало на видео.
Видео:«Наш город»

На видео 17-летнего детдомовца, идущего по коридору, догоняет трое человек, применяют физическую силу и бьют об пол. Двое на видео одеты в полицейские куртки, а третий мужчина — в синюю жилетку.

После этих событий сироту увезли в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение неизвестно. Педагоги и работники детдома рассказали, что в детском доме дети проживают в семьях, всего в учреждении четыре семьи. Алексей находился в изоляторе, ждал результатов анализов на коронавирус и решения директора, являющегося генеральным опекуном большинства несовершеннолетних воспитанников детдом, о том, поместят ли его в одну из семей.

В день, когда произошло задержание с применением насилия, именно директор по неизвестным причинам вызвал полицию, сообщает «НашГород» со ссылкой на одного из дежурных детского дома, работавшего в тот день.

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