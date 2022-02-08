В детском доме под Тюменью задержали сироту с применением насилия

После этих событий сироту увезли в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение неизвестно. Педагоги и работники детдома рассказали, что в детском доме дети проживают в семьях, всего в учреждении четыре семьи. Алексей находился в изоляторе, ждал результатов анализов на коронавирус и решения директора, являющегося генеральным опекуном большинства несовершеннолетних воспитанников детдом, о том, поместят ли его в одну из семей.