На улице Проселочной в поселке Горбуново в Нижнем Тагиле горят дома, от них поднимается чёрный столб дыма, хотя на улице стоит сухая безветренная погода (до 2.9 метров в секунду). Об этом сообщили очевидцы происходящего TagilCity.ru.