В поселке Горбуново в Нижнем Тагиле горят дома

В поселке Горбуново в Нижнем Тагиле горят дома
Видео

Сегодня, 15:52
В Нижнем Тагиле в поселке Горбуново горят дома. На место уже прибыли спасатели.
Видео:скриншот видео

На улице Проселочной в поселке Горбуново в Нижнем Тагиле горят дома, от них поднимается чёрный столб дыма, хотя на улице стоит сухая безветренная погода (до 2.9 метров в секунду). Об этом сообщили очевидцы происходящего TagilCity.ru.

Из-за задымления на Черноисточинском шоссе образовалась пробка. Известно, что на место уже прибыли пожарные. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, ранее местная жительница лишилась всего при пожаре в Малой Лае под Тагилом. От ее дома осталось только черное пепелище. Не удалось спасти даже документы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пожарвозгорание
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы