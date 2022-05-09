На улице Проселочной в поселке Горбуново в Нижнем Тагиле горят дома, от них поднимается чёрный столб дыма, хотя на улице стоит сухая безветренная погода (до 2.9 метров в секунду). Об этом сообщили очевидцы происходящего TagilCity.ru.
Из-за задымления на Черноисточинском шоссе образовалась пробка. Известно, что на место уже прибыли пожарные. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, ранее местная жительница лишилась всего при пожаре в Малой Лае под Тагилом. От ее дома осталось только черное пепелище. Не удалось спасти даже документы.