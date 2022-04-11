Купающихся уток заметили в тагильских лужах

Купающихся уток заметили в тагильских лужах
Видео

Сегодня, 12:39
В лужах Нижнего Тагила местные жители заметили купающихся уток. На видео их успели записать в сквере на улице Окунева.
Видео:"Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте

Птицы были замечены утром 11 апреля.

Утки вальяжно принимали водные процедуры. Глубина в луже такая, что пернатые могут спокойно нырять, рассказывают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Сюжеты:
Нижний Тагил
лужиуткиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы