Купающихся уток заметили в тагильских лужах

В лужах Нижнего Тагила местные жители заметили купающихся уток. На видео их успели записать в сквере на улице Окунева.

Видео: "Инцидент Нижний Тагил" Вконтакте Птицы были замечены утром 11 апреля. Утки вальяжно принимали водные процедуры. Глубина в луже такая, что пернатые могут спокойно нырять, рассказывают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

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