Улицы на Вагонке затопило после ливня в Нижнем Тагиле

Улицы на Вагонке затопило после ливня в Нижнем Тагиле
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Сегодня, 19:56
Дороги и тротуары затоплены на улицах Вагоностроителей — Чайковского в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Видео:«Инцидент Нижний Тагил»

Сильный дождь привел к затоплению автомобильных и пешеходных дорог в Нижнем Тагиле в районе улиц Вагоностроителей и Чайковского. Уровень мутных водных потоков поднялся выше бордюра и почти до бамперов автомобилей. Ливневая канализация не справилась с плохими погодными условиями, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчане в соцсетях жалуются не неудовлетворительную работу коммунальных служб и говорят о том, что такая проблема носит регулярный характер, некоторые уже «тонули» на этом же участке в прошлом году.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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