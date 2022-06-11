Улицы на Вагонке затопило после ливня в Нижнем Тагиле

Сильный дождь привел к затоплению автомобильных и пешеходных дорог в Нижнем Тагиле в районе улиц Вагоностроителей и Чайковского. Уровень мутных водных потоков поднялся выше бордюра и почти до бамперов автомобилей. Ливневая канализация не справилась с плохими погодными условиями, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчане в соцсетях жалуются не неудовлетворительную работу коммунальных служб и говорят о том, что такая проблема носит регулярный характер, некоторые уже «тонули» на этом же участке в прошлом году.