Эколог из Тагила обвинил центральный крематорий в загрязнении воздуха

Эколог из Тагила обвинил центральный крематорий в загрязнении воздуха
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Сегодня, 16:13
Руководитель общественной организации «Экоправо» из Нижнего Тагила Андрей Волегов направил в областную природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор жалобы на деятельность центрального крематория на Рогожино. Общественник снял видео с темно-коричневым дымом, выходящим из труб ООО «Комбинат специализированных услуг».
Видео:предоставлено Андреем Волеговым

Тагильский эколог просит надзорные ведомства проверить деятельность крематория на Рогожино по нескольким показателям. Причиной тому Андрей Волегов называет особую опасность отходов производства.

Принимая во внимание, что Комбинатом в настоящее время осуществляется деятельность по сжиганию кремируемых объектов (человеческих останков, трупы животных), что сопровождается на наш взгляд, значительными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и образованием золы, которые являются отходами производства, отнесенными к 4 классу опасности, то осуществляемая деятельность, считаем, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и подлежит экологической экспертизе, написал экоактивист в своем заявлении в надзорные ведомства.

На записи, которую общественник из Нижнего Тагила приложил к документу, видно, как из труб крематория в воздух взмывают клубы темно-коричневого и черного дыма. В комментариях к записи Андрей говорит и о специфическом запахе неподалеку от Рогожино.

Противный и дурнопахнущий — не передать, говорит общественник.

Среди показателей, которые эколог просит проверить в деятельности ООО «Комбинат специализированных услуг», числятся: обеспечение и соблюдение норм санитарно-эпидемиологического законодательства, запрос о классе экологической опасности объекта по документам, имеются ли очистные сооружения и как в крематории организована система по оздоровлению экологии от последствий загрязнения атмосферы.

Андрей Волегов просит надзорные ведомства проверить комбинат в Тагиле и принять меры в защиту неопределенного круга лиц.

В случае несоответствия кремационных печей требованиям действующего законодательства и работой предприятия осуществить расчет размера, причиненного ООО «Комбинат специализированных услуг» экологического вреда атмосферному воздуху и окружающей среде, подытожил общественник.

Напомним, общественник заявил о необходимости строительства детской многопрофильной больницы из-за роста бронхолегочных заболеваний у детей из-за выбросов.

Сюжеты:
ЭкологияЭксклюзивНижний Тагил
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