Неопознанный предмет стал причиной оцепления парка Бондина в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел около 9 утра в воскресенье, 13 февраля, на набережной в центральном парке Нижнего Тагила. Как рассказал редакции TagilCity.ru подписчик Михаил Грязнов, мужчину не пустили прогуляться по парку силовики.
Сейчас в парке Бондина перекрыли дорогу. Неопознанный предмет. Приехали пожарные, спасательная служба. Я иду с горы с Лисьей, ежевоскресное восхождение, не пустили, комментирует запись Михаил.
За комментарием TagilCity.ru обратился в Центр защиты населения Нижнего Тагила, где факт выезда подтвердили. В МВД редакции добавили, что никакой угрозы не было. На момент публикации парк Бондина вновь открыт для прогулок.