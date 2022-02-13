Неопознанный предмет стал причиной оцепления парка Бондина в Нижнем Тагиле

Неопознанный предмет стал причиной оцепления парка Бондина в Нижнем Тагиле
Видео

Сегодня, 11:15
Спецслужбы Нижнего Тагила съехались в парк Бондина из-за обнаружения неопознанного предмета. На месте оцепили периметр, горожан не пускают.
Видео:Михаил Грязнов

Инцидент произошел около 9 утра в воскресенье, 13 февраля, на набережной в центральном парке Нижнего Тагила. Как рассказал редакции TagilCity.ru подписчик Михаил Грязнов, мужчину не пустили прогуляться по парку силовики.

Сейчас в парке Бондина перекрыли дорогу. Неопознанный предмет. Приехали пожарные, спасательная служба. Я иду с горы с Лисьей, ежевоскресное восхождение, не пустили, комментирует запись Михаил.

За комментарием TagilCity.ru обратился в Центр защиты населения Нижнего Тагила, где факт выезда подтвердили. В МВД редакции добавили, что никакой угрозы не было. На момент публикации парк Бондина вновь открыт для прогулок.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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