Почувствовал себя плохо: бомжа из теплотрассы достали тагильские спасатели

Просьбы о помощи услышали прохожие из теплотрассы на улице Кузнецкого 14 апреля около 14.00 и обратились в полицию. На место выехали специалисты центра защиты населения, которые достали мужчину из люка с помощью специального приспособления. Затем его передали прибывшей бригаде скорой помощи.
30-летний мужчина без определенного места жительства проживал в теплотрассе. Он рассказал, что плохо себя почувствовал, не смог выбраться и позвал на помощь, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России Нижнетагильское.
Напомним, за 2021 год специалисты МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила» оказали помощь 335 горожанам, а также 35 раз выезжали для спасения животных.