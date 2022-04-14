Почувствовал себя плохо: бомжа из теплотрассы достали тагильские спасатели

Просьбы о помощи услышали прохожие из теплотрассы на улице Кузнецкого 14 апреля около 14.00 и обратились в полицию. На место выехали специалисты центра защиты населения, которые достали мужчину из люка с помощью специального приспособления. Затем его передали прибывшей бригаде скорой помощи.