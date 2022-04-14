Подростки с пистолетом напугали жителей Екатеринбурга

Подростки с пистолетом напугали жителей Екатеринбурга
Видео

Сегодня, 11:56
Подростки, игравшие с похожим на пистолет предметом на улице Мельникова, 52 в Екатеринбурге, напугали местных жителей.
Видео:"Инцидент Екатеринбург"

Дети успели убежать до того, как на место прибыла полиция, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На видео трое детей стоят возле припаркованных машин и дергают оружие. Один из подростков попытался выстрелить в сторону.

Полиции удалось найти подростков, пишет Ура.ру. Все трое являются студентами одного из городских учебных заведений. Молодые люди не предпринимали противоправных действий и никому не угрожали. В полиции отметили, что это был неисправный пистолет для страйкбола, который ошибочно был принят за боевой.

С подростками проведена беседа и даны разъяснения последствий нарушения общественного порядка.

Сюжеты:
Екатеринбург
происшествиедетипистолет
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