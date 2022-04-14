Подростки с пистолетом напугали жителей Екатеринбурга

Дети успели убежать до того, как на место прибыла полиция, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». На видео трое детей стоят возле припаркованных машин и дергают оружие. Один из подростков попытался выстрелить в сторону.
Полиции удалось найти подростков, пишет Ура.ру. Все трое являются студентами одного из городских учебных заведений. Молодые люди не предпринимали противоправных действий и никому не угрожали. В полиции отметили, что это был неисправный пистолет для страйкбола, который ошибочно был принят за боевой.
С подростками проведена беседа и даны разъяснения последствий нарушения общественного порядка.