Смертельный пожар в Нижнем Тагиле на улице Пришвина уничтожил два дома

Смертельный пожар в Нижнем Тагиле на улице Пришвина уничтожил два дома
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Сегодня, 10:36

Смертельный пожар в Нижнем Тагиле попал на видео

В соцсетях появилось видео с места пожара в Нижнем Тагиле. Напомним. 14 февраля на улице Пришвина сгорело два частных дома. Погиб один человек.
Видео: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

Инцидент произошел около 4.00 утра. Сначала загорелся двухэтажный дом с мансардой, затем огонь перекинулся на соседний.

По уточненным данным, борьбу с огнем вели 12 пожарных. Открытое горение было ликвидировано только через полчаса, а проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 10.21.

Под завалами в двухэтажном строении нашли тело женщины. Это мать спасшегося во время пожара мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По предварительной версии, всему виной неисправность электрооборудования, сообщили в нижнегагильском отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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