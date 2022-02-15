Смертельный пожар в Нижнем Тагиле на улице Пришвина уничтожил два дома

Смертельный пожар в Нижнем Тагиле попал на видео

В соцсетях появилось видео с места пожара в Нижнем Тагиле. Напомним. 14 февраля на улице Пришвина сгорело два частных дома. Погиб один человек.

Видео: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Инцидент произошел около 4.00 утра. Сначала загорелся двухэтажный дом с мансардой, затем огонь перекинулся на соседний. По уточненным данным, борьбу с огнем вели 12 пожарных. Открытое горение было ликвидировано только через полчаса, а проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 10.21. Тагильчанин не смог спасти свою мать из охваченного огнем дома Под завалами в двухэтажном строении нашли тело женщины. Это мать спасшегося во время пожара мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии, всему виной неисправность электрооборудования, сообщили в нижнегагильском отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

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