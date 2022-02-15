Смертельный пожар в Нижнем Тагиле на улице Пришвина уничтожил два дома

Инцидент произошел около 4.00 утра. Сначала загорелся двухэтажный дом с мансардой, затем огонь перекинулся на соседний.
По уточненным данным, борьбу с огнем вели 12 пожарных. Открытое горение было ликвидировано только через полчаса, а проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 10.21.
Под завалами в двухэтажном строении нашли тело женщины. Это мать спасшегося во время пожара мужчины. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По предварительной версии, всему виной неисправность электрооборудования, сообщили в нижнегагильском отделе надзорной деятельности и профилактической работы.