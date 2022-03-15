Подробности убийства продавца автомобиля в Центре Нижнего Тагила рассказали в СК

Подробности убийства продавца автомобиля в Центре Нижнего Тагила рассказали в СК
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Сегодня, 13:05
26-летнему свердловчанину предъявлено обвинение в убийстве продавца иномарки в центре Нижнего Тагила. По информации следствия, молодой человек убил тагильчанина, продававшего Volvo XC70, 11 марта.
Видео:ГУ МВД по Свердловской области

Задержанный официально нигде не работает, ранее он не был судим. Полицейские его допросили, свою вину мужчина полностью признал, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

Молодой человек показал, что днем 11 марта находился в машине потерпевшего на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Он выстрелил из травматического пистолета в голову погибшего несколько раз. Тело он вывез за город, а машину планировал продать.

В полицию о пропаже тагильчанина заявила его жена, а уже на следующий день после трагедии машина была найдена в Невьянске.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на поиск и задержание правоохранителям потребовалось менее суток. В качестве орудия преступления, по словам Горелых, был использован «Гроза-021», который был похищен в Тюмени и числится в розыске с 2015 года. Оружие и 18 патронов к нему были изъяты.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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