Подробности убийства продавца автомобиля в Центре Нижнего Тагила рассказали в СК

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на поиск и задержание правоохранителям потребовалось менее суток. В качестве орудия преступления, по словам Горелых, был использован «Гроза-021», который был похищен в Тюмени и числится в розыске с 2015 года. Оружие и 18 патронов к нему были изъяты.