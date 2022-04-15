Силовики и сотрудники МЧС «спасли» жителей поселка под Нижним Тагилом от огня

Спасатели, пожарные и сотрудники силовых ведомств Нижнего Тагила и ГГО провели масштабные учения по совместной работе во время разгула огненной стихии. Инсценировку поставили в поселке Волчевка.

Видео: МЧС по Свердловской области События вымышленной трагедии в рамках третьего этапа Всероссийского командно-штабного учения в Нижнем Тагиле решено было инсценировать в селе Волчевка в четверг, 14 апреля. Сотрудники МЧС и спасатели совместно с муниципальными властями и правоохранителями занимались тушением условного пожара, который создавал угрозу местным жителям, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. На место возгорания в лесу неподалеку от Волчевки первыми прибыли представители лесничества, пытавшиеся локализовать возгорание при помощи противопожарных разрывов и расширения полос между деревней и лесом. В помощь лесным спасателям пришли пожарные добровольцы. Последние встали на защиту Волчевки. Силами горадминистрации было принято решение об эвакуации местных жителей в пункт временного размещения. Селян в сопровождении ГИБДД вывезли на автобусах в безопасное место. В местах возможного въезда гражданских в зону ЧС были выставлены патрули сотрудников дорожной полиции. Начальник ГУ МЧС РФ по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев подчеркнул, что во время учений все задействованные службы успешно справились с поставленными перед ними задачами, действовали слажено и организовано. Финальным аккордом, который засняли на видео жители Дзержинского района Нижнего Тагила, стал вертолет МИ-8 МЧС России. Летательный аппарат сбросил на условный пожар 5 тонн воды. На территории ГАУ СШОР «Аист» был дополнительно проведен в рамках учений смотр техники, используемой в Нижнем Тагиле для тушения пожаров. Позднее данные транспортные средства были задействованы для тушения условного возгорания на Валегином Бору под Волчевкой. Владислав Пинаев отметил, что во время «разбора полетов» были обговорены все спорные моменты учений. При подведении итогов мы услышали мнение профессионалов, напрямую сталкивающихся с тушением природных пожаров, о проведенной нами работе, взяли на заметку их предложения, которые помогут нам в будущем быть максимально готовыми в случае возникновения ЧС к ее быстрой ликвидации,заявил глава Нижнего Тагила. Градоначальник назвал данные учения отличной подготовкой как узких специалистов, так и горадминистрации к предстоящим майским выходным. По прогнозам синоптиков, на майские праздники будет тепло и без осадков. В связи с этим Владислав Пинаев призвал тагильчан быть внимательными и бдительными при разведении огня во время отдыха на своих садовых участках, а также в других местах.

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