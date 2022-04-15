В супермаркете Екатеринбурга покупательницы подрались из-за сырка по акции

Судя по кадрам из ролика, сперва одна из конфликтующих начала ломать очки второй женщины, сообщает «КП- Екатеринбург». В видео одна из них крича, требует не ломать ее очки. Видно, что сбежавшийся на драку персонал магазина зовет охрану. О том, чем закончилась драка, в источнике не сообщается.