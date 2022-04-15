В супермаркете Екатеринбурга покупательницы подрались из-за сырка по акции. Драться женщины начали прямо в центре фруктовых прилавков. Они хватали друг друга за лицо ругались матом.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», причиной для конфликта стал сырок, который продавался по акции. Во всяком случае именно такую версию произошедшего озвучил свидетель конфликта, снявший происходящее на видео.
Судя по кадрам из ролика, сперва одна из конфликтующих начала ломать очки второй женщины, сообщает «КП- Екатеринбург». В видео одна из них крича, требует не ломать ее очки. Видно, что сбежавшийся на драку персонал магазина зовет охрану. О том, чем закончилась драка, в источнике не сообщается.