Жильцы дома на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле пожаловались на дождь в подъезде

Жильцы дома на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле пожаловались на дождь в подъезде
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Сегодня, 08:34
Жильцы дома на улице Космонавтов, 24 пожаловались, что в их подъезде протекает крыша. Из-за этого, по словам местной жительницы, во время дождя приходится открывать зонт уже в подъезде.
Видео:"Инцидент Нижний Тагил"

Вода течет с кровли во время дождя. На потолке подъезда обвисла штукатурка. Местные жители переживают, что она может рухнуть кому-нибудь на голову.

По словам одной из женщин, проживающих в подъезде, в основном в доме пожилые люди и дети. Они, по словам девушки, боятся ходить по подъезду. Она отметила, что управляющая компания игнорирует ситуацию. Жильцы неоднократно обращались, но ничего не изменилось.

Женщина утверждает, что дому требуется капитальный ремонт, но он не проводится, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в Краснотурьинске местный житель пожаловался на фекальный потоп, который устроили ему соседи. Причиной стал засор канализации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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