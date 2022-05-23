В Нижнем Тагиле мужчины под видом гостей украли 250 тысяч рублей у пенсионерки

В Нижнем Тагиле мужчины под видом гостей украли 250 тысяч рублей у пенсионерки
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Сегодня, 17:55
В Нижнем Тагиле мужчины пришли в гости к пенсионерки, чтобы вручить ей подарки. Однако они воспользовались моментом, когда она отвлеклась, и украли ее накопления.
Видео:МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле задержаны подозреваемые в краже 250 тысяч рублей у 80-летней пенсионерки. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

По данным следствия, в квартиру старушки пришли два мужчины, которые якобы принесли ей подарок: 2 одеяла и комплект постельного белья. Женщина решила поблагодарить их. Поэтому прошла в соседнюю комнату и достала 5 тысяч рублей. Незваные гости отказались брать деньги.

Тогда бабушка забрала средства и угла на кухню, а незнакомые мужчины остались в комнату одни. После ухода гостей женщина перепроверила все свои сбережения и увидела, что 250 тысяч рублей украдены.

Правоохранители задержали воров в городе Верхняя Пышма. В машине укравших деньги у пенсионерки были 21-летний водитель и ещё двое мужчин от 28 до 33 лет. При осмотре у них нашли деньги бабушки.

Возбуждено уголовное дело, а деньги бабушке возвращены.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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