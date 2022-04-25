Первоуралец «окропил» работников УК реагентами с дорог

Первоуралец «окропил» работников УК реагентами с дорог
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Сегодня, 12:48

Первоуралец решил показать опасность реагентов на дорогах и засыпал стол ра

Показать управляющей компании, насколько вредны реагенты на дорогах, решил необычным способом житель Первоуральска Константин. По его мнению, посыпая ими дороги в гололед, работники травят людей.
Видео:Анатолий Гаврилов

По его словам, уже 20 лет дороги в гололед посыпают веществами, которые вредят здоровью.

Он обошел детские площадки Первоуральска, собрал песок, которым покрывались дороги зимой и подсушил его. После этого он отнес его в офис управляющей компании и насыпал на стол одной из сотрудниц, предложив дышать тем же, что и дети во дворах.

Кузнецу пояснили, что для борьбы с гололедом применяется минеральная соль, которая не приносит такого вреда. Однако уральцы не согласились с такими доводами и утверждают, что соль разъедает собакам лапы, въедается в одежду и обувь так, что отстирать ее невозможно.

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Первоуральск
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