Первоуралец «окропил» работников УК реагентами с дорог

По его словам, уже 20 лет дороги в гололед посыпают веществами, которые вредят здоровью.
Он обошел детские площадки Первоуральска, собрал песок, которым покрывались дороги зимой и подсушил его. После этого он отнес его в офис управляющей компании и насыпал на стол одной из сотрудниц, предложив дышать тем же, что и дети во дворах.
Кузнецу пояснили, что для борьбы с гололедом применяется минеральная соль, которая не приносит такого вреда. Однако уральцы не согласились с такими доводами и утверждают, что соль разъедает собакам лапы, въедается в одежду и обувь так, что отстирать ее невозможно.