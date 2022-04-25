В Тюмени женщина избила ребенка посреди улицы

Я думаю, что мать бегала и искала ее. Если это так, то можно только предполагать, что думала мать, когда бегала ее искала, с учетом того, что сейчас детям небезопасно гулять, в особенности по ночам. Не вижу, чтоб она её там задалбливала, таскает за капюшон, говорит комментатор.