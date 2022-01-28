Помощь пострадавшим от взрыва в Реже находится на контроле у Минздрава

Работники предприятия «Гефест-М», пострадавшие от взрыва в пятницу 28 января, были экстренно госпитализированы с места происшествия. Четверо сотрудников предприятия доставили в местную больницу, двое из них после оказания помощи были отпущены домой. Еще одному пострадавшему потребовалась операция, рассказали редакции в Минздраве Свердловской области.
В настоящий момент жизни работников предприятия ничего не угрожает.
Помощь пострадавшим находится на контроле у министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, добавили в Минздраве.
Напомним, снаряд времен ВОВ взорвался во время выгрузки из автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, шестеро пострадали.