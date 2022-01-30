Пожилая петербурженка куском пластика расчистила тротуар от снега

Пенсионерка из Санкт-Петербурга самостоятельно расчистила дорогу у дома, где постоянно падали люди.

Видео: Ура.ру 83-летняя женщина куском, так и дождавшись коммунальные службы, своими силами с помощью куска пластика расчистила дорогу от снега и посыпала ее солью, сообщает Ура.ру.

Материалы по теме: Житель поселка Уралец взял уборку снега на улице в свои руки

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter