Пожилая петербурженка куском пластика расчистила тротуар от снега

Пожилая петербурженка куском пластика расчистила тротуар от снега
Видео

Сегодня, 19:24
Пенсионерка из Санкт-Петербурга самостоятельно расчистила дорогу у дома, где постоянно падали люди.
Видео:Ура.ру

83-летняя женщина куском, так и дождавшись коммунальные службы, своими силами с помощью куска пластика расчистила дорогу от снега и посыпала ее солью, сообщает Ура.ру.

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