Итоги года от TagilCity.ru: мы росли, теряли и совершали открытия

Традиция подводить итоги в конце важного пути — будь то конец года или канун дня рождения — нравится далеко не всем. Редакция TagilCity.ru прожила 2021 год по-особому, и хочется поделиться несколькими самыми важными наблюдениями за минувшие 365 дней.

Возводить мосты можно не только на стройке (хотя и это — огромный труд). 2021 год научил всех нас строить отношения с очень разными людьми. Далеко не всегда на жизненном пути попадаются только самые приятные и удобные люди и компании, но именно работа в новых, непривычных условиях помогает совершать что-то особенное и превосходить любые ожидания. Кланы Нижнего Тагила: кому принадлежит город? Достижения и победы — это то, что всегда отмечается в памяти самыми яркими вспышками. Сейчас над контентом в редакции трудится сразу девять человек. Одними из знаковых публикаций в прошлом году стали Кланы Нижнего Тагила и ТОП-100 самых влиятельных персон — большое число экспертов принимали участие в их подготовке, а обратная связь на проекты поступает до сих пор. ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году Команда TagilCity.ru из года в год делает издание самым цитируемым тагильским СМИ во всей Свердловской области по версии Медиалогии и самым посещаемым в Нижнем Тагиле. Также мы входим в десятку самых посещаемых региональных изданий в рейтинге Liveinternet. И это не предел: мы будем расти и дальше, чтобы дарить нашим читателям новые форматы, неожиданные темы и сочные эксклюзивы. Особые сюрпризы в будущем году ждут и наших подписчиков в соцсетях. Топ самых странных звонков в редакцию Есть одна теория, и она мне очень нравится: если случается какая-то финансовая потеря — это откуп за то, чтобы сохранить нечто гораздо более ценное. В таких ситуациях говорят «Спасибо, что деньгами». Конечно, никому не хочется лишиться средств на счетах, имущества, работы или еще чего-то материального. И если после сложных событий герои наших публикаций смотрят по сторонам и видят там самых дорогих людей — им повезло договориться со вселенной, отдав менее существенное и сохранив самое ценное. В конце года нельзя не вспомнить тех, кто был дорог и покинул нас: постоянно появлялись новости об уходе известных медиков и заслуженных педагогов, взрослых спортсменов и маленьких детей. Каждый новый день пути без кого-то важного напоминает, как ценны были моменты вместе. Пусть вам, дорогие читатели, удастся пережить как можно меньше потерь в будущем году — причем любого масштаба. А все события в вашей жизни ведут только к лучшим переменам. Спасибо, что вы с нами! Семейные елка и пельмени: какие бывают традиции на Новый Год у известных тагильчан

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