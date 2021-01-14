«Как я поставила прививку от COVID-19. День второй». Записки тагильчанки

«Как я поставила прививку от COVID-19. День второй». Записки тагильчанки
Мнение

Сегодня, 14:15
Тагильчанка Ирина
поставила прививку от COVID-19
Испытываю некоторое «разочарование» от того, что не пришлось страдать и ныть от повышения температуры или каких-то супер-болей.

Ночь прошла спокойно, утром температура 36,6.Появилась незначительная боль в месте инъекции Само место укола найти сложно, то есть ни отёка, ни припухлости, ни покраснения в месте введения вакцины нет. Рука полностью подвижна, ничего с ней не случилось. Самочувствие отличное.

Место инъекции незаметно совсем, нашла с трудом, потыкав пальцем в плечо. Немножко заныло это место, сказало «Не тыкай».

Не трагично, без обезболивания, разумеется. Температура утром 36,6. Душ нельзя, а завтракать хотелось — аппетит есть. Вам успехов и везения!

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