«Как я поставила прививку от COVID-19. День второй». Записки тагильчанки

Испытываю некоторое «разочарование» от того, что не пришлось страдать и ныть от повышения температуры или каких-то супер-болей.

Ночь прошла спокойно, утром температура 36,6.Появилась незначительная боль в месте инъекции Само место укола найти сложно, то есть ни отёка, ни припухлости, ни покраснения в месте введения вакцины нет. Рука полностью подвижна, ничего с ней не случилось. Самочувствие отличное. Место инъекции незаметно совсем, нашла с трудом, потыкав пальцем в плечо. Немножко заныло это место, сказало «Не тыкай». Где в Нижнем Тагиле можно записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса COVID-19 Не трагично, без обезболивания, разумеется. Температура утром 36,6. Душ нельзя, а завтракать хотелось — аппетит есть. Вам успехов и везения!

