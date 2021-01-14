«Как я поставила прививку от COVID-19. День второй». Записки тагильчанки

Ночь прошла спокойно, утром температура 36,6.Появилась незначительная боль в месте инъекции Само место укола найти сложно, то есть ни отёка, ни припухлости, ни покраснения в месте введения вакцины нет. Рука полностью подвижна, ничего с ней не случилось. Самочувствие отличное.
Место инъекции незаметно совсем, нашла с трудом, потыкав пальцем в плечо. Немножко заныло это место, сказало «Не тыкай».
Не трагично, без обезболивания, разумеется. Температура утром 36,6. Душ нельзя, а завтракать хотелось — аппетит есть. Вам успехов и везения!