Путин: «Участники и гости Олимпиады будут чувствовать себя комфортно, независимо от сексуальной ориентации»

Путин также отметил в своем интервью на государственном телеканале, что люди с нетрадиционной ориентацией ни в коем случае не будут дискриминироваться на Олимпийских играх. Но это, очевидно, противоречит существующему законодательству. Надо полагать, чиновники будут недовольны таким положением вещей, тем более что противоречивая точка зрения уже была высказана.