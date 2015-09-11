Блоггер №1 в России: «В Тагиле было очень круто!» (ФОТО)

Posted 11 сентября 2015, 08:05
Published 11 сентября 2015, 08:05
Modified 14 декабря 2023, 15:53
Updated 14 декабря 2023, 15:53
Чета Варламовых свой первый день в Нижнем Тагиле провела на Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов. А вечер супруги посвятили осмотру центральной части города и его главных достопримечательностей.
Не менее насыщенным выдался и второй день. Начали его Варламовы на одном из лучших мире трамплинных комплексов на горе Долгая. Блоггеру повезло – он смог снять здесь летающих лыжников, съехавшихся на соревнования из десятков регионов России.
Затем супруги посетили завод-музей. Обзорная экскурсия, которую провела для Варламовых директор Маргарита Кузовкова, стала, по их словам, удивительным и завораживающим событием.
Ваш завод-музей – настоящая жемчужина, - подчеркнула архитектор Любовь Варламова. – Уверена, это тот объект, который при должной подаче сможет привлечь тысячи туристов со всего мира в Нижний Тагил.
Москвичей интересовала не только история города, но и его настоящее. Они побывали в нескольких микрорайонах Нижнего Тагила: ГГМ, Красном Камне, Техпоселке, много фотографировали тагильские дворы и улицы, общались с жителями.
Еще одним открытием для гостей города стал госпиталь восстановительных инновационных технологий. Блоггер не только смог увидеть полный цикл пребывания пациента в одном из самых современных медицинских центров страны, но и пообщался с его директором Владиславом Тетюхиным.
Вид льющегося металла восхитил чету Варламовых на одном из градообразующих предприятий – Нижнетагильском металлургическом комбинате. Супругам показали выпуск чугуна из пятой домны, производство стали в конвертерном цехе, изготовление колес для российских железных дорог и зарубежных потребителей.
Вечером, когда Варламовы уезжали из Тагила, они признались:
Сначала думали приехать только на выставку вооружений на один день. Теперь очень рады, что остались и посмотрели город. Он по-настоящему нас удивил. С удовольствием приедем еще.
Свою реакцию блоггер подтвердил и в Живом Журнале, где накануне вечером выложил короткий пост:
В Тагиле было очень круто! Надеюсь, в Брянске будет не хуже. Сегодня отснял материала постов на 5! Эх, найти бы теперь время все это обработать и написать тексты. Будет очень интересно. Не терпится вам все это показать!