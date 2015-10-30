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Posted 30 октября 2015, 03:20

Published 30 октября 2015, 03:20

Modified 13 января, 08:21

Updated 13 января, 08:21

В Нижнем Тагиле отметили День рождения комсомола (ФОТО, ВИДЕО)

30 октября 2015, 03:20
День рождения комсомола отметили 29 октября в ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил».

Торжество открывалось замечательным выступлением Детской Общественной Организации «ЮНТА». Немало приятных минут принесли клиентам социально-реабилитационного отделения Центра великолепно исполненные яркие музыкальные номера юных тагильчан из средней образовательной школы №5, состоящих в организации.

Свое блестящую акцию ребята завершили прекрасным танцем под музыкальную композицию военных лет «Где мы с тобой танцуем вальс…».

Продолжился вечер воспоминаниями пожилых людей о своем прекрасном комсомольском прошлом. Представители старшего поколения с воодушевлением читали стихи и исполняли известные песни о юношах и девушках из Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи.

Помолодевший взгляд, расправленные плечи и отличное настроение — вот итог этого замечательного мероприятия, приуроченного ко Дню рождения комсомольской организации.

29 октября уже не имеет той торжественности и значительности, которой дата была окружена более 20 лет назад. Но хотелось бы верить, что в душах современных молодых людей найдется место для такой же преданности Родине, чувству товарищества и верности своим идеалам как и у юных комсомольцев много лет назад.

© TagilCity.ru по материалам ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил»

#Свободное время#Нижний Тагил#Тагилстроевский район#День рождения#Выступление#Воспоминания
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