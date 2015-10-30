В Нижнем Тагиле отметили День рождения комсомола (ФОТО, ВИДЕО)

Posted 30 октября 2015, 03:20
Published 30 октября 2015, 03:20
Modified 13 января, 08:21
Updated 13 января, 08:21
Торжество открывалось замечательным выступлением Детской Общественной Организации «ЮНТА». Немало приятных минут принесли клиентам социально-реабилитационного отделения Центра великолепно исполненные яркие музыкальные номера юных тагильчан из средней образовательной школы №5, состоящих в организации.
Свое блестящую акцию ребята завершили прекрасным танцем под музыкальную композицию военных лет «Где мы с тобой танцуем вальс…».
Продолжился вечер воспоминаниями пожилых людей о своем прекрасном комсомольском прошлом. Представители старшего поколения с воодушевлением читали стихи и исполняли известные песни о юношах и девушках из Всесоюзного Ленинского Коммунистического союза молодежи.
Помолодевший взгляд, расправленные плечи и отличное настроение — вот итог этого замечательного мероприятия, приуроченного ко Дню рождения комсомольской организации.
29 октября уже не имеет той торжественности и значительности, которой дата была окружена более 20 лет назад. Но хотелось бы верить, что в душах современных молодых людей найдется место для такой же преданности Родине, чувству товарищества и верности своим идеалам как и у юных комсомольцев много лет назад.
© TagilCity.ru по материалам ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил»