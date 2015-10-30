В Нижнем Тагиле отметили День рождения комсомола (ФОТО, ВИДЕО)

29 октября уже не имеет той торжественности и значительности, которой дата была окружена более 20 лет назад. Но хотелось бы верить, что в душах современных молодых людей найдется место для такой же преданности Родине, чувству товарищества и верности своим идеалам как и у юных комсомольцев много лет назад.