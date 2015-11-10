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Posted 10 ноября 2015, 09:25

Published 10 ноября 2015, 09:25

Modified 4 августа 2022, 21:37

Updated 4 августа 2022, 21:37

Наши дети – самые талантливые! Сегодня в Нижний Тагил вернулись победители Международного фестиваля «Без границ» (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноября 2015, 09:25
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Без границ» проходил в Санкт-Петербурге. Юные тагильчане из коллектива «Родничок» стали победителями и обладателями гран-при.

А сегодня юных дарований встречали на малой родине – в Нижнем Тагиле.

Прибытие поезда ожидалось около 10:20, но самые верные болельщики детей – их родители, ждали детей заранее. Даже за 40 минут до прибытия поезда на вокзале уже было много людей с шариками и другими праздничными атрибутами.

К прибытию поезда были растянуты транспаранты, а встречающие выстроились в шеренгу для приветствия.

В момент встречи родители были полны гордости за своих детей, а дети рады тому, что разлука окончена и они снова в кругу семьи.

Несмотря на то что мы из маленького городка, мы смогли одержать победу на уровне такого большого мегаполиса, где собрались много коллективов из разных городов и стран. Мы смогли победить среди возрастных категорий с первой детской до взрослой рассказала TagilCity.ru руководитель коллектива «Родничок» Семячкова Анастасия.

Отметим, что это не первый, и, будем надеяться, не последний успех коллектива. Летом ребята победили на фестивале в Абхазии.

Какие успехи ждут ребят в дальнейшем - покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.

© Эрик Х., TagilCity.ru

#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Дети#Конкурс#Школьники#Концерт#Санкт-Петербург#Родничок
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