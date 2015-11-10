Наши дети – самые талантливые! Сегодня в Нижний Тагил вернулись победители Международного фестиваля «Без границ» (ФОТО, ВИДЕО)

Несмотря на то что мы из маленького городка, мы смогли одержать победу на уровне такого большого мегаполиса, где собрались много коллективов из разных городов и стран. Мы смогли победить среди возрастных категорий с первой детской до взрослой рассказала TagilCity.ru руководитель коллектива «Родничок» Семячкова Анастасия.