«Нас не выпускали с проходной»: работники УВЗ сообщают о мерах безопасности в связи с приездом Путина

На УВЗ картина маслом: рабочие около одного из цехов аккуратно ровняют сугробы по высоте (прихлапывают лопатами) и набивают на них «кантики». То есть, чтобы со стороны казалось, что это не снег, а ровненько уложенные покрытия из синтепона.Странно, что снег пока ещё не красят в белый цвет… Хотя, может и красят :) в ночные смены пишет в редакцию TagilCity.ru еще один работник градообразующего предприятия.