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Posted 25 ноября 2015, 13:05

Published 25 ноября 2015, 13:05

Modified 10 марта, 07:20

Updated 10 марта, 07:20

«Нас не выпускали с проходной»: работники УВЗ сообщают о мерах безопасности в связи с приездом Путина

25 ноября 2015, 13:05
25 ноября в Нижнем Тагиле побывал Владимир Путин. В связи с этим на Уралвагонзаводе, который посетил президент, были введены особые меры безопасности.

В некоторых цехах, по словам тагильчан, было рекомендовано не выходить из помещений.

Не знаю, у нас все ходили по своим рабочим делам, никого в цехах не закрывали, — рассказывает TagilCity.ru работник УВЗ Семен. — Работы правда толком нет. Приходишь утром на завод, чтобы узнать, что сегодня работы нет и можно возвращаться домой.

В то же время тагильчанам, работающим на УВЗ, сегодня на время ограничили доступ на предприятие через одну из проходных:

Днем, в районе 13.00, народ не мог выйти с проходной на «Пельменной», всех отправляли на центральную продолжает рассказ наш собеседник, работник предприятия.

Кстати, на заводе готовились к приезду президента очень оригинально:

На УВЗ картина маслом: рабочие около одного из цехов аккуратно ровняют сугробы по высоте (прихлапывают лопатами) и набивают на них «кантики». То есть, чтобы со стороны казалось, что это не снег, а ровненько уложенные покрытия из синтепона.Странно, что снег пока ещё не красят в белый цвет… Хотя, может и красят :) в ночные смены пишет в редакцию TagilCity.ru еще один работник градообразующего предприятия.

Тем не менее, днем на предприятие таки прибыл кортеж президента, что подарило Вагонке еще одну порцию пробок и перекрытых улиц.

Напомним, транспортники Тагила обещали сегодня, что проблем с общественным транспортом в городе не будет. Тем не менее, десятки людей стояли в очередях, кто-то вынужден был ехать на такси, чтобы успеть по своим делам.

Днем — примерно в час дня — на остановке у центральной проходной вообще ни одной маршрутки не было. Обычно там десяток Газелей, а сегодня из-за приезда Путина в Тагиле вообще никуда не уехать… — сетует работник завода.

© Александра Постоногова, TagilCity.ru

#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Владимир Путин#Вагонка#Дорога#Пробка#УВЗ#Кортеж
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