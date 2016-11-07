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Posted 7 ноября 2016,, 13:35

Published 7 ноября 2016,, 13:35

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Предпринимательница огородила забором популярное место отдыха под Нижним Тагилом: комментарии прокуратуры (ФОТО)

7 ноября 2016, 13:35
Обеспокоенность по поводу огороженной предпринимателем на Иван-озере зоны отдыха высказала одна из жительниц Нижнего Тагила.

Возмущение тагильчанки вызвал тот факт, что участок берега на берегу прудка «Иван-озеро» был огорожен забором и, как она считает, потерян как место отдыха для жителей Вагонки:

Дорога к зоне отдыха заводчан «Иван-озеро» была построена в 60-е годы нашими отцами. Предпринимательница Семакова Н.Е. превратила эту дорогу в узкую тропинку, перегородила воротами и, наконец, отвратительным забором отгородила кусок берега! Более того, совершенно абсурдное объявление определяет часы работы «Иван-озера»! Предпринимательница утверждает, что имеет право на аренду лесного участка, но это прибрежная зона, которая не может быть ничьей собственностью считает тагильчанка.

В природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила дали пояснения по этому вопросу. Там подчеркнули, что аренда и право собственности — это два разных понятия:

У предпринимательницы оформлен договор аренды на лесной участок. Это не значит, что это их собственность. Любой гражданин имеет право придти и пользоваться данной территорией, например, собирать там грибы и ягоды. Тем более, что 20 метров прибрежной полосы являются полосой общего пользования. На них доступ должен быть свободный рассказал заместитель прокурора Роберт Слепухин.

Исходя из этого, следует, что ограничивать вход на территорию нельзя. Получается, что строительство забора незаконно? Это не совсем так. Предприниматель может построить забор, но должен предоставить возможность проходить на территорию в любое время суток:

Забор может быть предусмотрен в проекте освоения лесов. Но при этом должны быть предусмотрены свободные проходы на участок.

Другими словами, там должны быть незапертые калитки или ворота, за проход сквозь которые предприниматель не имеет права брать какую-либо плату:

Раз участок выделен для отдыха, они могут брать деньги за использование лежаков, беседок, домиков. А просто посидеть на берегу вам никто не может препятствовать пояснили в прокуратуре.

Таким образом, плата за парковку вполне законна. Другой вопрос, что эта парковка может находиться в пределах водоохраной зоны.

В 2012 году это место отдыха стало причиной судебных разбирательств. Тогда предпринимательницу обвиняли в нарушении четырех статей КоАП РФ. В итоге ответчики добровольно согласились удовлетворить требования прокурора.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru

#Бизнес#Нижний Тагил#Прокуратура#Отдых#Здоровье#Лес#Ограждение#Предприниматель#Денис Таратонов#Природа#Участок#Забор#Иван-озеро
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