Предпринимательница огородила забором популярное место отдыха под Нижним Тагилом: комментарии прокуратуры (ФОТО)

Дорога к зоне отдыха заводчан «Иван-озеро» была построена в 60-е годы нашими отцами. Предпринимательница Семакова Н.Е. превратила эту дорогу в узкую тропинку, перегородила воротами и, наконец, отвратительным забором отгородила кусок берега! Более того, совершенно абсурдное объявление определяет часы работы «Иван-озера»! Предпринимательница утверждает, что имеет право на аренду лесного участка, но это прибрежная зона, которая не может быть ничьей собственностью считает тагильчанка.