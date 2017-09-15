Жизнь после выборов: итоги недели в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Понедельник 11 сентября состоял в основном из обсуждений итогов выборов: кто потерял доверие избирателей, а кому доверие было оказано впервые или вновь. Все о результатах выборов в Нижнем Тагиле можно прочитать в карточках TagilCity.ru - только кратко и по сути.
А если хочется видеть всю хронику, то рекомендуем изучить новостную ленту раздела «Выборы». Кстати, вот так выглядит победитель лотереи от «Уральских самоцветов» с документами на новую квартиру: он еще не верит своему счастью, но уже успел осмотреть новое жилье.
Однако одной политикой день не ограничился. Тагильчан порадовало грядущее потепление и напугала
В среду всероссийские споры вокруг кинофильма «Матильды» с новой силой проявились на Урале: противники фильма стали угрожать поджечь кинотеатр в Екатеринбурге, чуть позже угрозы стало известно об угрозах и в Нижнем Тагиле. При этом «Матильда» Алексея Учителя может пройти во всех кинотеатрах Нижнего Тагила, отмены как таковой не было, но и расписания показов еще нет. Также в среду подтвердилось, что отопление в Нижнем Тагиле можно ждать по плану - 18 сентября. Многие тагильчане уже жалуются на низкую температуру в домах.
Четверг вновь напомнил о выборах, точнее об их итогах: в этот день в Екатеринбурге Сергей Носов рассказал о планах развития Нижнего Тагила на ближайшие 5 лет, ввел два новых термина - «политчухнологи» и «тагильский результат на выборах» (в противовес «чеченскому»).
Пятница обозначилась инаугурацией Сергея Носова на 2 мэрский срок в здании Драматического театра, где в эту же пятницу стартует новый театральный сезон. Кстати, его эксклюзивно для TagilCity.ru поздравила экс-мэр Валентина Исаева. Еще 15 сентября стало известно, что все ведомства Нижнего Тагила готовы к эвакуации на случай получения телефонных угроз (с начала недели подобные угрозы стали причиной эвакуации в десятках российских городов). Редакция TagilCity.ru рекомендует не проверять на себе эту готовность и напоминает о серьезной ответственности за подобные телефонные угрозы.
А выходные нам обещали теплые! Так что, тагильчане, изучайте свежий Культобзор и все - активно отдыхать!
© Александра Постоногова, TagilCity.ru