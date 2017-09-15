Жизнь после выборов: итоги недели в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Понедельник 11 сентября состоял в основном из обсуждений итогов выборов: кто потерял доверие избирателей, а кому доверие было оказано впервые или вновь. Все о результатах выборов в Нижнем Тагиле можно прочитать в карточках TagilCity.ru - только кратко и по сути.