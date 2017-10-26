Свердловская прокуратура заступилась за ходивших пешком по бездорожью школьников

Хотя надзорное ведомство не раз делало предупреждения, чиновники так и не уделили внимание дороге между Отевкой и Кленовским. Прокурорская проверка показала различные нарушения на дороге - обочины заросли травой, дорожные знаки отсутствуют. Также на дороге имеется большое количество выбоин.