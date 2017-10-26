Свердловская прокуратура заступилась за ходивших пешком по бездорожью школьников

Posted 26 октября 2017, 16:00
Published 26 октября 2017, 16:00
Modified 3 августа 2022, 23:49
Updated 3 августа 2022, 23:49
Хотя надзорное ведомство не раз делало предупреждения, чиновники так и не уделили внимание дороге между Отевкой и Кленовским. Прокурорская проверка показала различные нарушения на дороге - обочины заросли травой, дорожные знаки отсутствуют. Также на дороге имеется большое количество выбоин.
Помимо этого, на мосту через реку Бисерть не было деревянного настила. У другого моста, через реку Шигай, отсутствовали переходы к тротуарам.
В прокуратуре региона отметили, что разбитая дорога является единственным способом для проезда между селом Кленовское и деревней Отевка.
По факту выявленных нарушений, Главе Нижнесергинского района внесено представление. Также привлечены к дисциплинарной ответственности некоторые чиновники из местной администрации.
Как сообщает Znak, некоторые нарушения были устранены. Так, на мосту через реку Бисерть был восстановлен деревянный настил. На дороге между населенными пунктами убрали лишнюю растительности и выбоины, а также добавили дорожные знаки.
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