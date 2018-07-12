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Posted 12 июля 2018,, 02:30

Published 12 июля 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Более тысячи тагильчан укушены клещами с начала летнего сезона

12 июля 2018, 02:30
Более тысячи жителей Нижнего Тагила пострадали от укусов клещей с начала летнего сезона.

Летальных случаев зафиксировано не было, рассказали в Роспотребнадзоре.

На 8 июля у нас пять экстренных извещений на первичный диагноз «клещевой энцефалит». Однако пока ни один из них не был подтверждён. Все укушенные проходят соответствующие исследования и лечение в условиях стационара,сообщила Ольга Котова, заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора.

Зафиксировано 18 случаев боррелиоза за этот же период. Из них подтверждено восемь, что составляет 44 процента, сообщила Ольга Котова.

В территориальном Роспотребнадзоре отметили, что многие тагильчане, отдыхая на природе, не соблюдают элементарные правила безопасности, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ». В лес лучше надевать светлую одежду и высокие сапоги. Перед выездом домой нужно внимательно осмотреть себя и своих попутчиков, а также домашних животных. Клещи могут попасть в дом также и с полевыми растениями. Если обнаружен клещ, то нужно обращаться в больницу. Лучшей защитой от энцефалита является вакцинация.

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#Нижний Тагил#Здоровье#Роспотребнадзор#Клещи#Вакцинация#Клещевой энцефалит#Боррелиоз#Клещ#Ольга Котова
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