Более тысячи тагильчан укушены клещами с начала летнего сезона

В территориальном Роспотребнадзоре отметили, что многие тагильчане, отдыхая на природе, не соблюдают элементарные правила безопасности, передаёт телекомпания «Тагил-ТВ». В лес лучше надевать светлую одежду и высокие сапоги. Перед выездом домой нужно внимательно осмотреть себя и своих попутчиков, а также домашних животных. Клещи могут попасть в дом также и с полевыми растениями. Если обнаружен клещ, то нужно обращаться в больницу. Лучшей защитой от энцефалита является вакцинация.