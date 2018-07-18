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Posted 18 июля 2018,, 11:40

Published 18 июля 2018,, 11:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Общественная палата Екатеринбурга заявила в прокуратуру на праймериз ЕР

18 июля 2018, 11:40
Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников обратился в прокуратуру с просьбой проверить подготовку и проведение праймериз «Единой России».

Поводом для обращения в прокуратуру стали сообщения граждан о фактах подкупа избирателей и незаконном использовании персональных данных в период подготовки и проведения праймериз партии «Единая Россия».

Занимались этим, по словам избирателей, два продовольственных кооператива, которые раздавали избирателям купоны, дающие возможность купить товары со значительной скидкой или получить продуктовые наборы бесплатно.

Обратившиеся в Общественную палату граждане считают, что таким образом данные организации нарушали избирательное законодательство, пишет газета «Вечерние ведомости».

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#Политика#Новости УрФО#Проверка#Прокуратура#Жалобы#Праймериз#Общественная палата#Екатеринбург
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