Общественная палата Екатеринбурга заявила в прокуратуру на праймериз ЕР

Posted 18 июля 2018,, 11:40
Published 18 июля 2018,, 11:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Поводом для обращения в прокуратуру стали сообщения граждан о фактах подкупа избирателей и незаконном использовании персональных данных в период подготовки и проведения праймериз партии «Единая Россия».
Занимались этим, по словам избирателей, два продовольственных кооператива, которые раздавали избирателям купоны, дающие возможность купить товары со значительной скидкой или получить продуктовые наборы бесплатно.
Обратившиеся в Общественную палату граждане считают, что таким образом данные организации нарушали избирательное законодательство, пишет газета «Вечерние ведомости».