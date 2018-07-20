Следственное управление провело проверку у судебных приставов Свердловской области

Posted 20 июля 2018,, 01:00
Published 20 июля 2018,, 01:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
18 июля у свердловских приставов прошли оперативные мероприятия при участии сотрудников следственного управления СК России по Свердловской области.
По неподтвержденным данным, шесть сотрудников УФССП были приглашены на допрос. Среди них есть и начальник отдела противодействия коррупции Алексей Селиванов, сообщают «Вечерние Ведомости».
Есть информация о том, что проверка осуществлялась в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». В Управлении судебных приставов факт визита следователей подтвердили, следственное управление ситуацию никак не прокомментировало.