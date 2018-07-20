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Posted 20 июля 2018,, 01:00

Published 20 июля 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Следственное управление провело проверку у судебных приставов Свердловской области

20 июля 2018, 01:00
Сотрудники СУ СК по Свердловской области организовали проведение следственных мероприятий в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела.

18 июля у свердловских приставов прошли оперативные мероприятия при участии сотрудников следственного управления СК России по Свердловской области.

По неподтвержденным данным, шесть сотрудников УФССП были приглашены на допрос. Среди них есть и начальник отдела противодействия коррупции Алексей Селиванов, сообщают «Вечерние Ведомости».

Есть информация о том, что проверка осуществлялась в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». В Управлении судебных приставов факт визита следователей подтвердили, следственное управление ситуацию никак не прокомментировало.

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#Общество#Новости УрФО#Следственный комитет#Проверка#Свердловская область#Уголовное дело#Коррупция#УФССП#Судебные приставы#Екатеринбург#Александр Анищенко
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