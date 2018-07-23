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Posted 23 июля 2018,, 07:10

Published 23 июля 2018,, 07:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

2,9 миллиона рублей выделено на ремонт крыши детского сада №4 под Нижним Тагилом

23 июля 2018, 07:10
В 2018 году в поселке Уралец под Нижним Тагилом будет осуществлен ремонт кровли детского сада №4 по адресу улица Ленина, 15а. На ремонт выделено 2 905 500 рублей.

Государственную закупку на 2 905 500 рублей совершает администрация Нижнего Тагила для осуществления работ по капитальному ремонту кровли детского сада №4 МБДОУ ДС «Гармония». Тендер на осуществление строительно-монтажных работ размещен на официальном сайте госзакупок.

Прием заявок на участие в аукционе начался 20 июля 2018 года. 2 августа 2018 года закончится срок подачи заявок, а 6 августа 2018 года пройдет аукцион в электронном виде, где будет определен подрядчик.

Подрядчику дается 45 дней с момента подписания контракта на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши.

До начала осуществления ремонтных работ администрация города обязует подрядчика согласовать цвет кровли с Управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила.

Строительная бригада, осуществляющая ремонтные работы, должна будет проводить уборку и вывоз строительного мусора из помещений, где будет идти ремонт.

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#Общество#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Администрация#Госзакупки#Ремонт#Крыша#Аукцион#Капитальный ремонт#Детские сады#Ремонтные работы#Ремонт крыши#Электронный аукцион
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