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Posted 23 июля 2018,, 16:00

Published 23 июля 2018,, 16:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Двойные ценники были обнаружены покупателем в «Монетке» в Нижнем Тагиле

23 июля 2018, 16:00
Жительница района ГГМ в Нижнем Тагиле обнаружила в магазине «Монетка» по улице Захарова, 7 двойные ценники на товары. Когда она захотела приобрести товар по меньшей стоимости, ей отказали. Не помог разобраться в ситуации и администратор магазина.

Тагильчанка по имени Светлана в магазине «Монетка» по улице Захарова, 7 обнаружила на товарах двойные ценники. С ними она подошла на кассу и пожелала приобрести товар по ценнику с меньшей стоимостью, но кассир отказалась принимать оплату. Вызванный администратор, со слов Светланы, не смогла объяснить наличие двух ценников и обосновать отказ отпускать товар по меньшей стоимости.

Покупательница обратилась по горячей линии контроля качества услуг и к местным журналистам. Через неделю, как сообщает «Тагил-ТВ», Светлане принесли письменные извинения и сообщили, что директор магазина и администратор уволены. Но, по информации покупателей, даже после этого случая двойные ценники всё равно встречаются на прилавках «Монетки» по Захарова, 7.

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Деньги#Ггм#Увольнение#Магазин#Потребитель#Товары#Монетка
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