Двойные ценники были обнаружены покупателем в «Монетке» в Нижнем Тагиле

Posted 23 июля 2018,, 16:00
Published 23 июля 2018,, 16:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Тагильчанка по имени Светлана в магазине «Монетка» по улице Захарова, 7 обнаружила на товарах двойные ценники. С ними она подошла на кассу и пожелала приобрести товар по ценнику с меньшей стоимостью, но кассир отказалась принимать оплату. Вызванный администратор, со слов Светланы, не смогла объяснить наличие двух ценников и обосновать отказ отпускать товар по меньшей стоимости.
Покупательница обратилась по горячей линии контроля качества услуг и к местным журналистам. Через неделю, как сообщает «Тагил-ТВ», Светлане принесли письменные извинения и сообщили, что директор магазина и администратор уволены. Но, по информации покупателей, даже после этого случая двойные ценники всё равно встречаются на прилавках «Монетки» по Захарова, 7.