Двойные ценники были обнаружены покупателем в «Монетке» в Нижнем Тагиле

Тагильчанка по имени Светлана в магазине «Монетка» по улице Захарова, 7 обнаружила на товарах двойные ценники. С ними она подошла на кассу и пожелала приобрести товар по ценнику с меньшей стоимостью, но кассир отказалась принимать оплату. Вызванный администратор, со слов Светланы, не смогла объяснить наличие двух ценников и обосновать отказ отпускать товар по меньшей стоимости.