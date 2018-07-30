Финансы, огонь и «отморозки»: последняя неделя июля в Нижнем Тагиле

Тридцатиградусная жара резко обернулась похолоданием в минувшие выходные. После грозы остался без света целый город. В Верхнем Тагиле во время проливного дождя молния ударила в главный трансформатор города, после чего 13 тысяч жителей остались без электроснабжения.