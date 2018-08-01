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Posted 1 августа 2018,, 17:40

Published 1 августа 2018,, 17:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле

1 августа 2018, 17:40
В Нижнем Тагиле определены лучший дом, двор и подъезд. Итоги городского конкурса подвели представители администрации и общественных организаций.

В 2018 году на конкурс «Лучший дом, двор, подъезд» было подано 114 заявок. Среди них экспертная комиссия отобрала победителей по каждой номинации. Итоги конкурса были подведены 31 июля.

Лучшим стал двор по адресу Зари, 11, звание «Лучший дом» было отдано Нижней Черепанова, 19. Подъезд №3 по этой уже улице удостоился титула лучшего в городе, сообщает «Тагил-ТВ».

Награждение состоится в конце августа. Лучший дом, двор и подъезд Нижнего Тагила украсят себя памятными табличками.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Награждение#Зари#Итоги конкурса#Лучший двор#Лучший подъезд#Конкурсная комиссия
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