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Posted 1 августа 2018, 01:30

Published 1 августа 2018, 01:30

Modified 24 февраля, 12:35

Updated 24 февраля, 12:35

Три лучших балкона выбраны в Нижнем Тагиле ко Дню города-2018

1 августа 2018, 01:30
В Нижнем Тагиле проходит девятый городской конкурс на лучший балкон. По одному победителю были выбраны от Ленинского, Тагилстроевского и Дзержинского районов.

С каждым годом количество участников конкурса-смотра растет. Горожане стремятся украсить свой балкон, подойти к этому творчески. Главным атрибутом являются, конечно, цветы: петуньи, георгины, фрезии, жасмин, канны.

На городской этап некоторые участники проходят по итогам отбора в совете ветеранов города. Так, каждый район выставил по пять участников, из которых были выбраны три лучших. Жюри оценивало три критерия: эстетичность, оригинальность и разнообразие.

Победительницей конкурса стала Фаина Костоусова из Тагилстроевского района, второе место у Маргариты Смирновой из Ленинского района, а третье — у Татьяны Бородиной из Дзержинского района. Помимо этого, мэрия в рамках празднования Дня города оценивает лучшие дворы, дома и подъезды, а также садовые участки и клумбы.

#Свободное время#Нижний Тагил#Конкурс#День города#Видео#Балкон#Конкурсная комиссия
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