Бизнесмен из Берёзовского продавал опасную для здоровья незамерзайку

Posted 9 августа 2018,, 19:20
Published 9 августа 2018,, 19:20
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
После жалобы потребителя органы Роспотребнадзора организовали проверку магазина «Маслёнка» в городе Берёзовский. На прилавках была обнаружена незамерзайка марки «Polar Star», в которой, согласно результатам исследований, уровень метанола превышал допустимый в 10 раз.
Как сообщают «Вечерние Ведомости», Арбитражный суд Свердловской области признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.