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Posted 13 августа 2018,, 11:50

Published 13 августа 2018,, 11:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Новые учебники были закуплены для школы № 56 в Нижнем Тагиле

13 августа 2018, 11:50
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №56 закупила учебники для учащихся 1-8 классов. Для этой цели было выделено 453 900 рублей.

На официальном сайте государственных закупок был размещен аукцион на покупку учебников у одного поставщика. Образовательное учреждение закупило учебники по географии, английскому языку, французскому языку, биологии, физической культуре, ОБЖ, всеобщей истории, обществознанию, литературе, русскому языку, химии, алгебре, геометрии, изобразительному искусству, азбуку для 1 классов.

Всего было закуплено 1110 единиц учебной литературы.

Подрядчик был определен, им выступает акционерное общество «Издательство «Просвещение».

Учебники должны быть доставлены в образовательное учреждение в срок до 31 декабря 2018 года.

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#Наука#Нижний Тагил#Школа#Школа №56#Госзакупка#КТГ Школа 56#Учебники#Электронный аукцион
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