Новые учебники были закуплены для школы № 56 в Нижнем Тагиле

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №56 закупила учебники для учащихся 1-8 классов. Для этой цели было выделено 453 900 рублей.