Тагильские летающие лыжники в составе сборной Свердловской области: знакомство

Во время летнего сезона многие освобождены от учебы. Утром мы приезжаем в 9:45, в это время мы выходим на тренировку, бежим кросс. Прибегаем на трамплины, применяем различный инвентарь для подготовки к прыжкам – выпрыгивания, имитация и другие. За тренировку мы совершаем 5-6 прыжков. Вторая тренировка после обеда тоже включает общие упражнения, а также прыжки, но только по вторникам и четвергам,рассказал Дмитрий Едомин.