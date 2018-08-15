Открытое соревнование по мотокроссу прошло в Нижнем Тагиле в День города

Posted 15 августа 2018,, 10:50
Published 15 августа 2018,, 10:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Открытое первенство города по мотокроссу и этап Летнего Кубка Свердловской области в классе Пит-Байк, посвященные празднованию Дня города, прошли на мототрассе Тагилстроевского района.
Соревнования посетил врио главы города Владислав Пинаев. Он поздравил спортсменов с праздником и пожелал им удачного выступления.
В соревнованиях участвовали 79 мотоциклистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.
Тагильчанин Евгений Мельков в разряде байков до 450 куб. см занял третье место. В заезде пит-байков четвертым и пятым пришли тагильские спортсмены Степан Быков и Ярослав Вилев соответственно, сообщает «Тагил-ТВ».