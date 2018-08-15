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Posted 15 августа 2018,, 10:50

Published 15 августа 2018,, 10:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Открытое соревнование по мотокроссу прошло в Нижнем Тагиле в День города

15 августа 2018, 10:50
11 августа в День рождения Нижнего Тагила прошли традиционные соревнования по мотокроссу.

Открытое первенство города по мотокроссу и этап Летнего Кубка Свердловской области в классе Пит-Байк, посвященные празднованию Дня города, прошли на мототрассе Тагилстроевского района.

Соревнования посетил врио главы города Владислав Пинаев. Он поздравил спортсменов с праздником и пожелал им удачного выступления.

В соревнованиях участвовали 79 мотоциклистов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Пермского края.

Тагильчанин Евгений Мельков в разряде байков до 450 куб. см занял третье место. В заезде пит-байков четвертым и пятым пришли тагильские спортсмены Степан Быков и Ярослав Вилев соответственно, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Соревнования#Владислав Пинаев#День города 2018#Мотокросс
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