Тагильчане могут принять участие в создании альтернативной карты города

Posted 15 августа 2018,, 21:10
Published 15 августа 2018,, 21:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В Нижнем Тагиле стартует проект «Альтернативная карта», который будет реализован жителями. Каждый тагильчанин может написать оригинальный рассказ о названии любого района, улицы, дома или объекта во дворе и отправить его через сайт Центра развития туризма.
Ссылки на лучшие произведения появятся на специальной мультимедийной карте, которая будет находиться в свободном доступе, а о самых интересных сюжетах снимут видео. Авторы отобранных рассказов получат неожиданные призы, сообщают организаторы проекта.
Проект призван помочь гостям узнать город с необычной стороны и собрать воедино неформальные истории о Нижнем Тагиле, благодаря которым поднимется интерес жителей к малой родине.