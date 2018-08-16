tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2018,, 21:10

Published 15 августа 2018,, 21:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчане могут принять участие в создании альтернативной карты города

15 августа 2018, 21:10
В Нижнем Тагиле появится альтернативная мультимедийная карта города, которая будет включать в себя неофициальные названия-прозвища районов, улиц, домов, рассказы о них, созданные местными жителями, и видеосюжеты. Принять участие в разработке сможет любой житель города.

В Нижнем Тагиле стартует проект «Альтернативная карта», который будет реализован жителями. Каждый тагильчанин может написать оригинальный рассказ о названии любого района, улицы, дома или объекта во дворе и отправить его через сайт Центра развития туризма.

Ссылки на лучшие произведения появятся на специальной мультимедийной карте, которая будет находиться в свободном доступе, а о самых интересных сюжетах снимут видео. Авторы отобранных рассказов получат неожиданные призы, сообщают организаторы проекта.

Проект призван помочь гостям узнать город с необычной стороны и собрать воедино неформальные истории о Нижнем Тагиле, благодаря которым поднимется интерес жителей к малой родине.

Материалы по теме
Инфостенд с навигацией и полезными функциями появился в Нижнем ТагилеТагильчанин Михаил Юсупов участвует в конкурсе «Лучший гид России»Нижний Тагил выдвинул два проекта на туристическую премию «Russian Event Awards»
#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область#Интернет#Туризм#Тагильчане#Карта#Центр развития туризма
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07