250 обращений поступили в Роспотребнадзор Нижнего Тагила с начала 2018 года

Из поступивших от жителей Нижнего Тагила обращений в местный Роспотребнадзор следует, что чаще всего горожане жалуются на продукты питания. С начала 2018 года также стали появляться жалобы на табачные изделия.