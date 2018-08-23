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Posted 23 августа 2018,, 19:30

Published 23 августа 2018,, 19:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

250 обращений поступили в Роспотребнадзор Нижнего Тагила с начала 2018 года

23 августа 2018, 19:30
Из поступивших от жителей Нижнего Тагила обращений в местный Роспотребнадзор следует, что чаще всего горожане жалуются на продукты питания. С начала 2018 года также стали появляться жалобы на табачные изделия.

Больше всего жители Нижнего Тагила недовольны продуктами питания, продаваемыми на прилавках магазинов города. Чаще встречаются жалобы на истёкший срок годности или различия между ценами, указанными на прилавках и посчитанными на кассе.

Как сообщает «Тагил-ТВ», новыми в 2018 году стали жалобы на продажу табачных изделий вблизи образовательных учреждений, обращения по поводу страхования технических средств и неоговорённых страховок при заключении кредитных договоров в банках.

Специалисты Роспотребнадзора Нижнего Тагила отмечают, что жители города в наступившем году стали реже обращаться с жалобами.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Роспотребнадзор#Жалобы#Страхование#Банковские услуги#Продукты питания#Обращения
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