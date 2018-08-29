Семь памятников Нижнего Тагила будут сохранены за счёт частных инвестиций

Памятниками регионального значения, которые включены в список стали бывший дом Копылова по пр. Ленина, 11, купеческая усадьба, расположенная на ул. Карла Маркса, 3, музей –завод, дом купца Аксенова, который находится на пр. Ленина, 3а, магазин Мозгунова на пр. Ленина, 6 / ул. Огаркова, 5. Кроме того, в список вошли дом для заводских служащих Демидова на ул. Кирова, 19, а также магазин Ахаимовой на пр. Ленина, 4а.