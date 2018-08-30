Памятники героям войны будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году

Также в список включен памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой отечественной войны. Этот объект перенес на себе влияние погодных условий, от чего мемориальные плиты начали покрываться трещинами. Косметическому ремонту подвергнут монумент «Родина-мать» на мемориале воинской славы. Восстановительные работы необходимы и для мемориала на площади Славы. Там будет заменена облицовка.