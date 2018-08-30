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Posted 30 августа 2018,, 02:30

Published 30 августа 2018,, 02:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Памятники героям войны будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году

30 августа 2018, 02:30
Шесть памятников героям войны и труженикам тыла в Нижнем Тагиле будут отреставрированы в 2019 году. Восстановленные памятные объекты будут подарком горожанам к 75-летию Великой победы.

Среди памятников, которые будут восстановлены, есть и постамент танка Т-34. На нем будут установлены бетонные плиты, которые со времени пришли в негодность.

Также в список включен памятник работникам ВМЗ, погибшим в годы Великой отечественной войны. Этот объект перенес на себе влияние погодных условий, от чего мемориальные плиты начали покрываться трещинами. Косметическому ремонту подвергнут монумент «Родина-мать» на мемориале воинской славы. Восстановительные работы необходимы и для мемориала на площади Славы. Там будет заменена облицовка.

Перечень памятников был составлен специальной комиссией при управлении культурой администрации Нижнего Тагила. Каждый из объектов специалисты внимательно изучили на предмет наличия проблемных зон, сообщает «Тагил-ТВ».

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#Общество#Культура#Нижний Тагил#Свердловская область#Великая отечественная война#Реконструкция#Ремонт#Памятники
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