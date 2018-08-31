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Posted 31 августа 2018,, 01:30

Published 31 августа 2018,, 01:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Экскурсии по городу в аудиоформате стали доступны гостям Нижнего Тагила

31 августа 2018, 01:30
На базе Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила появились аудиоэкскурсии, рассказывающие об исторических местах и достопримечательностях города. Любой горожанин или турист смогут познакомиться с Нижним Тагилом в удобном для себя формате.

Экскурсии в формате аудио теперь доступны на сайте Центральной городской библиотеки. Они рассказывают об истории Нижнего Тагила, его достопримечательностях, площадях и памятниках.

Также запущено радио «РазноЧтения» с рубриками: «Новости библиотеки», «К 100-летию библиотеки», «Незнакомый знакомый Тагил», «Человек инклюзивный», «Аудиоэкскурсии».

Как сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки, радиоэфиры предназначены для тех, кто любит слушать программы о культуре, беседы о книгах, передачи краеведческой тематики. Со всеми выпусками любой желающий может познакомиться на сайте главной библиотеки Нижнего Тагила и Культурного центра Дом Окуджавы.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Свердловская область#Центральная городская библиотека#Туризм#Экскурсия#Радио#Аудиозапись
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