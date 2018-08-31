Экскурсии по городу в аудиоформате стали доступны гостям Нижнего Тагила

Как сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки, радиоэфиры предназначены для тех, кто любит слушать программы о культуре, беседы о книгах, передачи краеведческой тематики. Со всеми выпусками любой желающий может познакомиться на сайте главной библиотеки Нижнего Тагила и Культурного центра Дом Окуджавы.