Экскурсии по городу в аудиоформате стали доступны гостям Нижнего Тагила

Posted 31 августа 2018,, 01:30
Published 31 августа 2018,, 01:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Экскурсии в формате аудио теперь доступны на сайте Центральной городской библиотеки. Они рассказывают об истории Нижнего Тагила, его достопримечательностях, площадях и памятниках.
Также запущено радио «РазноЧтения» с рубриками: «Новости библиотеки», «К 100-летию библиотеки», «Незнакомый знакомый Тагил», «Человек инклюзивный», «Аудиоэкскурсии».
Как сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки, радиоэфиры предназначены для тех, кто любит слушать программы о культуре, беседы о книгах, передачи краеведческой тематики. Со всеми выпусками любой желающий может познакомиться на сайте главной библиотеки Нижнего Тагила и Культурного центра Дом Окуджавы.